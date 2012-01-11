«Газпром» має намір прискорити початок будівництва «Південного потоку»

Москва. ВАТ «Газпром» має намір перенести початок будівництва газопроводу «Південний потік» з початку 2013 року на кінець 2012 року.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це заявив глава «Газпрому» Олексій МІЛЛЕР на зустрічі з президентом Росії Дмитром МЕДВЕДЄВИМ.

«У «Газпромі» відповідно до рішення державного керівництва прийнято вже в кінці минулого року відповідні документи щодо активізації робіт за проектом «Південний потік» і щодо зміщення початку будівництва цього проекту з 2013 року на кінець 2012 року», - сказав О.Міллер.

Він відзначив, що після того, як турецька сторона дала дозвіл на будівництво «Південного потоку» у своїй винятковій економічній зоні, фактично знято всі питання, які стояли перед «Газпромом» стосовно початку будівництва цього газопроводу.

Як повідомляв УНІАН, 28 грудня 2011 року Росія досягла домовленості з Туреччиною про отримання остаточного дозволу на будівництво газопроводу "Південний потік". 30 грудня прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН доручив прискорити будівництво газопроводу "Південний потік", початок якого заплановано на 2013 рік, і почати його в кінці 2012 року. Голова правління російського ВАТ "Газпром" О.Міллер доручив профільним підрозділам скоректувати графік робіт за проектом будівництва "Південного потоку" для прискорення його реалізації.

Довідка УНІАН. Проект "Південний потік" передбачає будівництво газопроводу через акваторію Чорного моря з Росії в країни Південної і Центральної Європи. Планується, що він складатиметься з чотирьох ниток по 15,57 мільярда кубометрів кожна. Перша повинна бути введена в експлуатацію в грудні 2015 року, виведення газопроводу на повну потужність (63 мільярди кубометрів) очікується до 2018 року.

Орієнтовна вартість створення "Південного потоку" становить 15,5 мільярда євро, з яких 10 мільярдів припадає на морську ділянку, а 5,5 мільярда - на сухопутну.