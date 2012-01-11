«Газпром» у 2011 році доправив до Європи більш ніж 150 млрд. куб. м газу

Москва. «Газпром» у 2011 році доправив до Європи більш ніж 150 млрд. куб. метрів газу.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це глава «Газпрому» Олексій МІЛЛЕР сказав на зустрічі з президентом Росії Дмитром МЕДВЕДЄВИМ.

«Сумарно «Газпром» добув і доправив на ринок більш ніж 513 млрд. куб. метрів газу, з яких понад 150 млрд. доправлено до Європи на наш головний цільовий ринок», - сказав О.Міллер.

За його словами, у порівнянні з 2010 роком на європейський ринок доправлено на 13 млрд. куб. метрів газу більше.

«Це нас, без сумніву, тішить, оскільки на тлі тих кризових явищ, які ми бачимо в єврозоні, загальний сумарний попит на російський газ у 2011 році зріс, хоча ми й спостерігали для себе незвичну картину, коли утворилися дві різноспрямовані тенденції по двох великих країнах Європейського Союзу», - сказав він.

Він відзначив, що в цих країнах попит на російський газ ріс. В інших країнах попит не тільки стабілізувався, а навіть знижувався, але сумарні обсяги постачання були значно більшими, ніж у 2010 році.