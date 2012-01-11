«Газпром» створив компанію з підбору кадрів для міжнародних проектів

Москва. «Газпром» створив нову дочірню компанію - ТОВ «Газпром персонал», яке підбиратиме кадри для реалізації міжнародних проектів.

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації ВАТ «Газпром».

«Нова компанія займатиметься підбором кваліфікованих кадрів з числа працівників «Газпрому» для спільних підприємств з реалізації міжнародних проектів. Ці співробітники увійдуть до штату «Газпром персоналу» і, працюючи в СП, збережуть соціальні пільги і гарантії, передбачені для трудового колективу «Газпрому», сказано у повідомленні.

Генеральним директором ВАТ «Газпром персонал» призначено Антона МАЛЮШИЦЬКОГО.