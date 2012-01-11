Медведєв: зрушення щодо «Південного потоку» слід використати на переговорах з Україною

Москва. Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ вважає, що зрушення щодо «Південного потоку» слід використати на переговорах з Україною.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це він сказав на зустрічі з главою «Газпрому» Олексієм МІЛЛЕРОМ.

«Мені здається, що всі ці фактори, Олексію Борисовичу (МІЛЛЕР), необхідно враховувати при ухваленні великих рішень, у тому числі й з Україною. І наші партнери повинні розуміти, що існують найрізноманітніші можливості для того, щоб «Газпром» доправляв газ до Європи», - сказав Д.Медведєв.

Він висловив сподівання, що «Південний потік» дістане тепер нове дихання у зв`язку з рішеннями, які були прийняті турецькою стороною.

Як повідомляв УНІАН, Туреччина дала дозвіл на прокладання «Південного потоку» у своїй винятковій економічній зоні.