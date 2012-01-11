«Газпром» чекає від Києва конкретних пропозицій за газовими проектами – Міллер

Україна поки що не зробила Росії жодних конкретних пропозицій за газовими проектами, і «Газпром» сподівається почути їх від Києва ближчим часом.

Про це заявив у середу, 11 січня, голова «Газпрому» Олексій МІЛЛЕР на зустрічі з президентом РФ Дмитром МЕДВЕДЄВИМ, передає РІА “Новости”.

Глава російської держави нагадав О.МІЛЛЕРУ, що у нього перед Новим Роком відбулася зустріч з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, на якій обговорювалися різні варіанти співпраці. «І не тільки йшлося про нові документи, а, перш за все, йшлося про нові великі проекти. Щось вдалося зробити?», - спитав Президент О.МІЛЛЕРА.

Той відповів, що нічого істотного не відбулося. «Про цей напрям співпраці українські друзі лише говорять, жодних конкретних пропозицій не зроблено. Можна сподіватися, що якісь конкретні пропозиції будуть зроблені ближчим часом», - сказав О.МІЛЛЕР.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 21 грудня президенти Росії і України Дмитро МЕДВЕДЄВ і Віктор ЯНУКОВИЧ домовилися доручити урядам завершити роботу з питань співпраці в газовій сфері.

Нагадаємо, Україна і РФ ведуть тривалі переговори про зниження ціни на газ, яку Київ вважає несправедливою, а самі контракти – «кабальними».

Київ сподівається вирішити питання ціни на газ шляхом переговорів і пошуку компромісу.