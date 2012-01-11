«Нафтогаз» повністю розрахувався з «Газпромом» за грудневий газ

10 січня Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» перерахувала ВАТ «Газпром» близько 1,004 млрд. дол. США за імпортований у грудні 2011 року природний газ.

Про це УНІАН повідомили в управлінні зв`язків з громадськістю НАК «Нафтогаз України».

У повідомленні наголошується, що ціна природного газу для компанії в четвертому кварталі 2011 року становила близько 400 доларів США. Згідно з умовами додаткової угоди до базового контракту, укладеного між Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» 21 квітня 2010 року, ціна природного газу визначається з урахуванням знижки у розмірі 100 дол. США за 1 тис. куб. м.

Нагадаємо, «Нафтогаз України» щомісячно своєчасно і в повному обсязі виконує свої зобов`язання перед ВАТ «Газпром» з оплаті імпортованого природного газу.