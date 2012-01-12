«Нафтогаз» завчасно попередив «Газпром» про скорочення обсягів закупівлі газу

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» заявляє, що завчасно попередила ВАТ «Газпром» про скорочення обсягів закупівлі газу в 2012 році.

Про це УНІАН повідомили в управлінні по зв`язках із громадськістю НАК «Нафтогаз України».

У НАК зазначають, що чинним контрактом купівлі-продажу природного газу у 2009-2019 рр. від 19.01.2009 між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» передбачена можливість зміни щорічного обсягу поставок газу.

У повідомленні йдеться, що, враховуючи високу ціну імпортованого з РФ газу (у IV кварталі 2011 року вона становила близько 400 дол. з урахуванням знижки, передбаченої Харківськими угодами), у 2012 році потреби економіки України в цьому енергоносії значно скоротилися.

У зв`язку з цим та відповідно до положень контракту й у визначені ним терміни, НАК «Нафтогаз України» направила на адресу ВАТ «Газпром» близько десяти листів із проханням погодити поставки природного газу в Україну у 2012 році в обсязі 27 млрд. кубометрів, які компанія зобов`язується відібрати й оплатити згідно з чинним контрактом.

Як повідомляв УНІАН, 11 січня голова "Газпрому" Олексій МІЛЛЕР заявив, що Українська сторона повинна була домовитися з Російською Федерацією про зниження обсягів закупівлі газу за півроку до настання контрактного періоду.

"Україна зробила заяву, не домовляючись із російською стороною. Такі домовленості мають бути досягнуті за півроку. Це одностороння заява, яка була зроблена українською стороною", - сказав О.МІЛЛЕР.

Раніше міністр енергетики й вугільної промисловості України Юрій БОЙКО повідомив, що Україна має намір знизити закупівлі російського газу у 2012 році з передбачених контрактом 52 мільярдів кубометрів газу до 27 мільярдів кубометрів.