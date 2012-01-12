Ціна нафти зростає на тлі ситуації в Нігерії

На світових торгах у четвер, 12 січня, ціни на нафту зростають на тлі ситуації в Нігерії.

Так, вартість лютневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) уже підвищилася на 0,35 долара, або на 0,35% - до 101,22 долара за барель.

Ціна лютневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent піднялася на 0,69 долара, або на 0,61%, - до 112,93 долара за барель.

У Нігерії, яка входить до числа світових постачальників сирої нафти, проходять зіткнення між силами правопорядку та маніфестантами, незадоволеними скасуванням субсидій для імпортерів нафтопродуктів. На цьому тлі на ринках зростає напруженість у зв`язку з імовірністю перебоїв із виробництвом і поставками нафти на світовий ринок, передає Bloomberg.