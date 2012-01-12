З початку року на біржах ціна газу обвалилася до десятирічного мінімуму

Вартість природного газу продовжує падати, в США ціна опустилася до мінімуму з вересня 2009 року - 99 дол. за тисячу кубометрів.

На Нью-Йоркській біржі вартість лютневих ф`ючерсів в середу, 11 січня, впала на 5,7% - це стало найбільшим денним зниженням за останні вісім місяців.

На початку 2012 року, який глава «Газпрому» Олексій Міллер назвав «золотим віком» газу, ціни на сировину впали до десятирічного мінімуму. Тепла зима, високий рівень запасів і видобутку сировини в США обвалили котирування газових концернів.

За останні три дні ціни на газ опустилися майже на 10%. За 2011 рік - звалилися на 32%. У січні таких низьких цін не було з 2002 року, передає «Газета.Ru».