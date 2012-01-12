Новий парламент поверне Україні ГТС у разі її здачі Москві – Яценюк

Новий парламент після виборів 2012 року поверне Україні газотранспортну систему (ГТС) у разі її здачі Москві нинішньою українською владою.

Про це заявив лідер партії «Фронт Змін» Арсеній ЯЦЕНЮК у інтерв`ю «5 каналу».

«Нашим російським партнерам і українській владі я вже чітко заявив - ми прийдемо до влади, і всьому, що ви зробили, буде дана оцінка. Українська влада відповідатиме і політично, і кримінально», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

При цьому він зазначив: «Що стосується наших російських партнерів, ми готові лише до взаємних рівноцінних і рівнозначних партнерських відносин. Якщо йтиметься про те, що у нас відбирають національний капітал і актив, новий парламент все поверне на місце. Де взяли, туди і покладіть - на те саме місце».

Нагадаємо, чинне законодавство України забороняє реорганізацію і приватизацію державних підприємств трубопровідного транспорту.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня 2011 року голова "Газпрому" повідомив, що Україна оцінила свою ГТС у 20 мільярдів доларів і запитала знижку на газ у 9 мільярдів доларів щорічно у разі створення газотранспортного консорціуму.

Парламент України 10 січня 2012 року ухвалив рішення відкласти розгляд законопроекту про реформування нафтогазового комплексу, що передбачає передачу газотранспортної системи країни в оренду, до завершення газових переговорів із РФ.

Нагадаємо, Україна вже майже півтора роки добивається зниження ціни на російський газ, називаючи діючі контракти кабальними. Київ і Москва останнім часом активізували переговори, наступний раунд призначено на середину січня.

Росія в обмін на перегляд ціни добивається доступу до управління української ГТС. Київ і Москва не виключають, що в результаті переговорів може бути створено консорціум з управління української ГТС, проте формат такого консорціуму поки що не визначено.