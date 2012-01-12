Газпром: Україна не порушувала питання про зміну обсягу поставок газу на 2012 рік

ВАТ «Газпром» заявляє, що Україна не ставила питання про зміну контрактного обсягу поставок газу на 2012 рік.

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації ВАТ «Газпром».

За словами офіційного представника ВАТ «Газпром» Сергія КУПРІЯНОВА, «жодних документів про зміну обсягів поставок російського газу до України не підписувалося. При цьому особливо хотілося б наголосити, що питання про зменшення обсягів на численних переговорах про зниження з 2012 року ціни на російський газ українською стороною не порушувалося взагалі».

У повідомленні зазначається, що контракт купівлі-продажу газу в 2009-2019 роках, підписаний «Газпромом» і «Нафтогазом України», можливості зміни обсягів закупівлі газу в односторонньому порядку не передбачає.

«Відповідно до п. 2.2.3. контракту, «річна контрактна кількість (РКК)... може бути змінена за угодою сторін не пізніше, ніж за шість місяців до початку відповідного року постачання. Угода сторін з питання зміни РКК має бути укладена у письмовій формі...», – зазначається в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 29 грудня 2011 року міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій БОЙКО повідомив, що Україна має намір знизити закупівлю російського газу в 2012 році з передбачених контрактом 52 мільярдів кубометрів газу до 27 мільярдів кубометрів.

11 січня 2012 року голова "Газпрому" Олексій МІЛЛЕР заявив, що українська сторона повинна була домовитися з Російською Федерацією про зниження обсягів закупівлі газу за півроку до настання контрактного періоду.

Після чого «Нафтогаз України» заявив, що завчасно попередив ВАТ «Газпром» про скорочення обсягів закупівлі газу в 2012 році. За даними компанії, діючим контрактом купівлі-продажу природного газу в 2009-2019 рр. від 19 січня 2009 між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» передбачена можливість зміни щорічного обсягу поставок газу.

Відповідно до положень контракту і у визначені ним терміни, НАК «Нафтогаз України» направив на адресу ВАТ «Газпром» близько десяти листів із проханням узгодити поставки природного газу до України в 2012 році в обсягу 27 млрд. кубометрів, які компанія зобов`язується відібрати і сплатити згідно з діючим контрактом.