Зміна обсягів поставок газу до України не може перевищувати 20% - "Газпром"

Відповідно до контракту купівлі-продажу газу в 2009-2019 роках, підписаного між ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України», зміна річних контрактних об`ємів поставок газу не може перевищувати 20%.

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації ВАТ «Газпром».

«Відповідно до контракту, зміна річних об`ємів у принципі не може перевищувати 20%. У 2012 році, як всім відомо, контрактний об`єм поставки становить 52 млрд. куб. м, і навіть чисто теоретично не може бути знижений до 27 млрд. куб. м», – сказав офіційний представник ВАТ «Газпром» Сергій КУПРІЯНОВ.

Як повідомляв УНІАН, 29 грудня 2011 року міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій БОЙКО повідомив, що Україна має намір знизити закупівлі російського газу в 2012 році з передбачених контрактом 52 млрд. кубометрів газу до 27 млрд. кубометрів.

11 січня 2012 року голова "Газпрому" Олексій МІЛЛЕР заявив, що Українська сторона мала домовитися з Російською Федерацією про зниження об`ємів закупівлі газу за півроку до настання контрактного періоду.

Після чого «Нафтогаз України» заявив, що завчасно попередив ВАТ «Газпром» про скорочення об`ємів закупівлі газу у 2012 році. За даними компанії, чинним контрактом купівлі-продажу природного газу у 2009-2019 рр. від 19 січня 2009 р. між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» передбачена можливість зміни щорічного об`єму поставок газу.

Відповідно до положень контракту і у визначені ним терміни, НАК «Нафтогаз України» направив на адресу ВАТ «Газпром» близько десяти листів з проханням узгодити поставки природного газу до України в 2012 році в об`ємі 27 млрд. кубометрів, які компанія зобов`язується відібрати і сплатити згідно з чинним контрактом.