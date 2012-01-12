НКРЕ планує до квітня затвердити порядок доступу до ГТС

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ), планує до квітня затвердити порядок надання доступу суб`єктам господарювання до газотранспортної системи для здійснення операцій з поставок газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова комісії Сергій ТІТЕНКО.

Він нагадав, що проект відповідного порядку було розроблено комісією ще в березні минулого року і він проходив процедури відповідного погодження. Проте у зв`язку з реорганізацією ряду органів державної влади, у тому числі й НКРЕ, виникла необхідність повторного проходження погоджувальних процедур.

При цьому С.ТІТЕНКО спрогнозував, що остаточно документ буде затверджено не пізніше квітня. «Наразі подаємо знову на погодження, і я думаю, ухвалимо протягом першого кварталу», - сказав голова комісії.

Нагадаємо, що затвердження порядку доступу суб`єктів господарювання до ГТС передбачено законом «Про ринок газу».