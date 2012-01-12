Кабмін вирішив ліквідувати держпідприємство «Бурвугілля»

Кабінет міністрів України вирішив ліквідувати державне підприємство «Бурвугілля», яке було створене Міністерством вугільної промисловості у 2007 році на базі частини активів державної холдингової компанії «Олександріявугілля».

Про це йдеться у розпорядженні Кабміну від 11 січня № 5-р, текст якого розміщено на урядовому порталі.

Згідно з документом, уряд, зокрема, доручив Міністерству енергетики і вугільної промисловості до лютого розробити проект ліквідації держпідприємства.

Крім того, Кабмін доручив Міненерговугілля, ДПСУ, Кіровоградській облдержадміністрації в січні цього року визначити перелік майна держпідприємства «Трест «Олександріярозрізбуд», яке може бути відчужене у встановленому законом порядку.

Також міністерству спільно з Кіровоградською ОДА доручено до березня подати уряду пропозиції щодо залучення інвестицій для відновлення роботи Олександрійського рудоремонтного заводу і розрізу «Костянтинівський».

Кабмін також доручив Міненерговугілля, Кіровоградської ОДА, Держводагентству і Мінекономрозвитку до квітня опрацювати питання передачі Інгулецького та Іванівського водосховищ у сферу управління Держводагентства.

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2007 року Мінвуглепром вирішив створити державне підприємство «Бурвугілля» на базі «Управління з рекультивації земель» виробничого об`єднання «Бурвуглекомплекс» (Олександрія, Кіровоградська обл.), а також майна державної холдингової компанії «Олександріявугілля», поверненого на баланс Мінвуглепрому.

У жовтні 2009 року регіональне відділення Фонду державного майна (ФДМ) у Кіровоградській області своїм наказом затвердило план приватизації державного підприємства з видобутку бурого вугілля «Бурвугілля». Тоді майно підприємства було оцінене в 162 млн. 432 тис. грн. (з ПДВ).

Довідка УНІАН. Державне підприємство з видобутку бурого вугілля «Бурвугілля» (м. Олександрія, Кіровоградська обл.) займається видобутком, транспортуванням і переробкою бурого вугілля тощо.