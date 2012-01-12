Нафтогаз документально підтверджує своєчасне звернення до Газпрому

«Нафтогаз України» заявляє, що ще в травні 2011 р. повідомив «Газпром» про зменшення об`ємів закупівлі газу в 2012 р.

Київ. 12 січня. УНІАН. Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» заявляє, що ще у травні 2011 року повідомила «Газпром» про зменшення об`ємів закупівлі газу в 2012 році.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв`язків з громадськістю НАК «Нафтогаз України».

"Нафтогаз" заявляє, що направила ВАТ «Газпром» лист від 20.05.11 № 24-3171/1-11 з пропозицією узгодити поставку природного газу до України в 2012 році в об`ємі 33,75 млрд. куб. м.

У компанії відзначають, що, згідно з положеннями контракту від 19.01.09 між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» про купівлю-продаж природного газу у 2009-2019 роках, вказаний об`єм поставки може бути зменшено на 20%. Таким чином, річний об`єм природного газу, який компанія має відібрати і сплатити за контрактом у 2012 році, становитиме 33,75 млрд. куб. м х 0,8 = 27 млрд. куб. м.

«Нафтогаз України» відзначає, що своєчасно (тобто за 6 місяців до початку року поставки природного газу) і у повній відповідності з умовами контракту повідомив ВАТ «Газпром» про зменшення об`ємів закупівлі природного газу в 2012 році.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні глава "Газпрому" Олексій МІЛЛЕР заявив, що Українська сторона має була домовитися з Російською Федерацією про зниження об`ємів закупівлі газу за півроку до настання контрактного періоду.

"Україна зробила заяву, не домовляючись з російською стороною. Такі домовленості мають бути досягнуті за півроку. Це одностороння заява, яка була зроблена українською стороною", – сказав О.МІЛЛЕР.

Раніше міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій БОЙКО повідомив, що Україна має намір зменшити закупівлі російського газу в 2012 році з передбачених контрактом 52 мільярдів кубометрів газу до 27 мільярдів кубометрів.