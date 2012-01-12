Кабмін затвердив ТЕО реконструкції енергоблоку №8 Добротвірської ТЕС

Кабінет міністрів України затвердив техніко-економічне обгрунтування реконструкції енергоблоку №8 Добротвірської теплоелектростанції, що входить до складу енергогенеруючої компанії ПАТ «Західенерго».

Про це йдеться у розпорядженні Кабміну від 11 січня №8-р, текст якого обнародувано на урядовому порталі.

Згідно з документом, загальна кошторисна вартість реконструкції блоку становитиме 837,849 млн. грн. Зокрема будівельно-монтажні роботи – 200,887 млн. грн., устаткування – 479,489 млн. грн.

Під час реконструкції, розрахованої на 1,5 роки, планується провести роботи з відновлення котельного і турбінного устаткування, впровадити системи регулювання, контролю і управління енергоблоком, замінити електрофільтри, електротехнічне устаткування, встановити високоефективну систему очищення димових газів.

В результаті реконструкції передбачається збільшити встановлену потужність блоку з 150 до 160 МВт, а також продовжити термін служби устаткування на термін не менш як 15 років.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2011 року «Західенерго» залучило у ПАТ «Ощадбанк» кредит у 730,781 млн. грн. Кредитна лінія залучена на 5 років.

Довідка УНІАН. ПАТ «Західенерго» експлуатує три теплові електростанції – Ладижинську, Добротворську і Бурштинську (сумарна потужність – 4700 МВт).

70,91% акцій генеруючої компанії контролює приватний енергохолдинг ДТЕК.