Росія може звернутися до Стокгольмського арбітражу у відповідь на скорочення Україною закупівель газу

Реакцією Росії на скорочення Україною обcягів закупівлі газу може бути звернення до Стокгольмського арбітражу, що, у свою чергу, дасть можливість перевести газовий діалог між Києвом і Москвою з політичної в економічну площину.

Таку думку в інтерв`ю УНІАН висловив експерт з газових питань Валентин ЗЕМЛЯНСЬКИЙ.

Він відзначив, що зараз НАК «Нафтогаз України», маючи намір скоротити об`єми закупівлі газу з мінімально необхідних 33 млрд. до 27 млрд. кубометрів підкреслює, що діє згідно з умовами контракту, і своєчасно поінформувала російський «Газпром» про скорочення.

«Безумовно, «Нафтогаз» дає зрозуміти, що діє згідно з контрактом і не збирається оплачувати непотрібний газ. У цьому разі «останнім доводом королів» для розв’язання суперечки, може стати Стокгольмський арбітраж. Причому звернутися до практики судового дозволу ситуації на цей раз змушений «Газпром», - відзначив В.ЗЕМЛЯНСЬКИЙ.

Він переконаний, що Україну влаштовує такий варіант розвитку подій.

«Україну більш ніж влаштує такий розвиток подій, оскільки у Києва є незаперечний економічний аргумент: перевищення ціни на російський газ над середньоєвропейськими на 150-200 дол. протягом минулого року і категоричне небажання керівництва «Газпрому» переглядати положення кабального контракту.

До речі, цей аргумент буде підкріплено низкою позовних вимог європейських компаній до «Газпрому» в тому самому Арбітражі. Будь-який судовий розгляд дозволяє сторонам перейти від політичного шантажу до економічного діалогу. Саме це і може статися у разі розвитку ситуації в Стокгольмі», - заявив експерт.

При цьому В.ЗЕМЛЯНСЬКИЙ не прогнозує, що Росія у відповідь на скорочення об`ємів закупівлі газу може застосувати якісь жорсткі заходи щодо України.

«Росія може тільки пригадати вимоги політичного характеру у вигляді вступу України до Митного союзу і ЄЕП і погрожувати скороченням транзиту газу по території України. Такі вимоги навряд чи будуть аргументом на користь «Газпрому» для Високого Суду Швеції», - заявив В.ЗЕМЛЯНСЬКИЙ.

Водночас він вважає, що найближчим часом не варто чекати нової «газової війни» між Україною і Росією.

«Схоже, що Україна просто отримала уроки з інформаційного протистояння 2009 року і вирішила медійно «простимулювати» керівництво «Газпрому» до конструктивнішого діалогу, не чекаючи чергової «газової війни».

Українсько-російське протистояння в інформаційній сфері, що розгорнулося в останні дні, свідчить про старт виборчих кампаній в обох країнах», - відзначив він.

Разом з цим, враховуючи, що напередодні президентських виборів в Росії, «незрозумілі» для російського, втім, як і для українського, електорату судові розгляди в Стокгольмі не принесуть таких бажаних електоральних дивідендів, можна чекати наростання інформаційного протистояння між Україною і Росією і не лише у газовій сфері.

Водночас, припускає В.ЗЕМЛЯНСЬКИЙ, переговори між Україною і Росією будуть продовжені, і проміжні результати схожі на «зведення з фронтів». Проте він не виключає, що суперечка може бути розв’язана ближче до президентських виборів у РФ у березні, причому, так, щоб результати кожна із сторін могла піднести своїм виборцям як перемогу.

Повністю інтерв`ю В.ЗЕМЛЯНСЬКОГО читайте на сайті «УНИАН-экономика» http://economics.unian.net/ukr/detail/116643