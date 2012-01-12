Ціна продажу 40% акцій "Донецькобленерго" перевищила прогнози ДТЕК - Тимченко

Ціна продажу 40,061% державних акцій публічного акціонерного товариства "Донецькобленерго" на приватизаційному конкурсі 11 січня перевищила прогнози ДТЕК. Про це повідомив журналістів глава найбільшої приватної енергокомпанії Максим ТИМЧЕНКО, відповідаючи на питання "про адекватність вартості держпакету".

"У порівнянні зі стартовою ціною в ході торгів ціна піднялася більш ніж на 18 млн. грн.", - нагадав він.

"З погляду адекватності - це риторичне питання. З урахуванням необхідного обсягу інвестицій, з урахуванням зобов`язань на семи сторінках, які ми підписали, я думаю, що це більш ніж адекватна ціна", - підкреслив М.Тимченко.

"Сьогодні ми говоримо про те, що в найближчі п`ять років в компанію "Донецькобленерго" необхідно інвестувати не менш ніж 1,5 млрд. грн. Це стосується і технічного розвитку мереж, і забезпечення надійності роботи", - сказав М.Тимченко. За його словами, окрім фінансових вкладень, серйозні інвестиції потрібні у розвиток людського потенціалу підприємства.

Як повідомлялося, в аукціоні Фонду державного майна з продажу держакцій "Донецькобленерго" 11 січня брали участь ДТЕК і "Луганське енергетичне об`єднання". Переможцем аукціону визнано ДТЕК з пропозицією 467,6 млн. грн., що на 18,1 млн. грн. вище за початкову ціну.

Голова Фонду державного майна Олександр Рябченко повідомив, що Фонд завищує вартість держпакетів акцій у порівнянні з ринковими котируваннями для забезпечення надходження коштів до держбюджету і відсіву непрофільних інвесторів.