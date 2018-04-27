Газова суперечка України і Росії доведе Кремль до суду?

Україна і Росія, які досі так і не розв’язали газове питання, перевели тривалі переговори у стадію нагнітання конфлікту. Газовий "контракт спотикання" у січні ц.р. відзначить своє триріччя, але щороку його дія запам`ятовується лише черговим витком нестиковки і розкручування.

На даний момент йдеться про рішення Києва зменшити закупівлю російського газу у 2012 році вдвічі. Сторони вже обмінялися «безсторонніми» заявами. Реакцією Росії на скорочення Україною обсягів закупівлі газу може бути звернення до Стокгольмського арбітражу. Це, своєю чергою, дасть можливість перевести газовий діалог Києва і Москви з політичної в економічну площину.

Так прокоментував ситуацію в інтерв`ю УНІАН експерт з газових питань Валентин Землянський.

- Валентине Валентиновичу, судячи з реакції російської сторони на наміри України скоротити обсяги закупівлі газу у 2012 році до 27 мільярдів кубометрів, найближчим часом може початися нова газова війна?

Видається, Україна просто зробила висновки з інформаційного протистояння 2009 року і вирішила медійно «простимулювати» керівництво «Газпрому» до конструктивнішого діалогу, не чекаючи чергової газової війни. Українсько-російське протистояння в інформаційній сфері, яке розгорнулося в останні дні, свідчить про старт виборчих кампаній в обох країнах.

- У Росії заявляють, що якщо Україна недобиратиме газ, то Москва буде діяти цивілізовано. Це означає вимогу виконання умов контракту, тобто оплату мінімального об`єму газу – 33 мільярдів кубометрів?

Якщо «Нафтогаз» імпортує в поточному році 27 млрд. кубометрів і відмовиться оплачувати 6 млрд. кубометрів, яких бракує до мінімального контрактного об`єму, то, звичайно, Росія вимагатиме оплати невибраного газу.

- Але навряд чи Україна погодиться на такий варіант. Адже «Нафтогаз» вже заявив, що виконав передбачені контрактом норми і своєчасно попередив «Газпром» про плани знизити об`єм закупівлі газу...

Безумовно, «Нафтогаз» дає зрозуміти, що діє згідно з контрактами і не збирається оплачувати непотрібний газ. В такому разі «останнім доводом королів» для вирішення суперечки може стати Стокгольмський арбітраж. Причому звернутися до практики судового вирішення ситуації цього разу буде змушений «Газпром».

- Негативні чи позитивні наслідки може мати для України такий варіант?

Україну більш ніж влаштує такий розвиток подій (перенесення суперечки в судові інстанції - ред.), оскільки у Києва є незаперечний економічний аргумент: перевищення ціни російського газу над середньоєвропейською на 150-200 дол. протягом минулого року і категоричне небажання керівництва «Газпрому» переглядати положення кабального контракту. До речі, цей аргумент буде підкріплений низкою позовних вимог європейських компаній до «Газпрому» в той-таки арбітраж.

- Тобто в України з`явиться можливість привселюдно порушити питання про несправедливість контракту?

Будь-який судовий розгляд дозволяє сторонам перейти від політичного шантажу до економічного діалогу. Саме це й може статися у разі розвитку ситуації в Стокгольмі.

- Але, крім звернення до суду, Росія може застосувати й жорсткіші заходи?

Росія може тільки повторити вимоги політичного характеру у вигляді вступу України до Митного союзу і ЄЕП, загрожувати скороченням транзиту газу територією України. Але такі посили навряд чи будуть аргументом на користь «Газпрому» для Високого суду Швеції.

Проте, враховуючи той факт, що напередодні президентських виборів у Росії незрозумілі для російського, втім, як і для вітчизняного електорату судові розгляди в далекому Стокгольмі не принесуть таких бажаних електоральних дивідендів, можна чекати наростання інформаційного протистояння між двома країнами не тільки в газовій сфері, що побічно підтверджується черговими «одкровеннями» головного санлікаря Росії Геннадія Онищенка.

Водночас переговори буде продовжено, проміжні результати будуть нагадувати зведення з фронту, але все може закінчитися до березня з результатом, який можна буде піднести виборцям обох країн як перемогу. Для кожної - свою.

- Дякую за розмову.

Розмовляв Юрій Дощатов (УНІАН)