Позиція України є слабкою, аби уникнути санкцій за недобір газу — Соколовський

Експерт з енергетичних питань Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ вважає слабкою позицію України для того, щоб уникнути у судовому порядку санкцій за недобір російського природного газу.

Таку думку Б.СОКОЛОВСЬКИЙ висловив у інтерв`ю "Газеті по-українськи" (№ 5 від 13 січня 2012 року).

"Про те, що Україна збирається закуповувати лише 27 мільярдів (кубометрів газу), уряд повідомляв росіян завчасно. Але, з іншого боку, в контрактах написано, що обов`язковий обсяг відбору — саме 52 мільярди за принципом "споживай або плати". Інакше за недобір будуть штрафи. Юридично позиція України досить слабка, щоб уникнути санкцій через рішення суду", - сказав Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

За його словами, обсяг імпортованого природного газу на рівні 27 млрд. куб. м повністю покриває мінімальні потреби української економіки при обсязі 20 млрд. куб. м газу власного видобутку. "З одного боку, є побоювання, що, купуючи мінімум, ми не зможемо активно розвивати економіку. З другого — таку неощадну економіку й не варто розвивати. Відповідь лежить посередині — мінімум стимулюватиме власників газоспоживчих підприємств оптимізувати або перепрофілювати виробництво", - вважає експерт.

"Цифру у 27 мільярдів кубометрів зафіксували в останньому додатковому протоколі угод, які підписували тодішній керівник "Нафтогазу" Олег ДУБИНА та голова "Газпрому" Олексій МІЛЛЕР. 2009-го ми мали відбирати щонайменше 40 мільярдів, 2010-го — 33 мільярди і навіть на 6 мільярдів менше, без жодних санкцій з боку "Газпрому". Звідси і цифра 27 мільярдів. Але на 2011-й і цей рік таких сум немає. Чи діють вони зараз, неможливо сказати", - зазначив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 12 січня офіційний представник компанії "Газпром" Сергій КУПРІЯНОВ заявив, що Україна не може в односторонньому порядку визначати обсяги закупівель російського газу. Ця заява пролунала у відповідь на повідомлення НАК "Нафтогаз України" про те, що українська сторона ще у травні 2011 року повідомила «Газпром» про зменшення обсягів закупівлі газу в 2012 році.

«Час для дискусій про контрактні кількості року, що настав, Україною був упущений. І, на жаль, укотре доводиться нагадувати нашим українським друзям, що умови поставок газу на ринку визначаються лише контрактом і не можуть змінюватися тими чи іншими листами в односторонньому порядку », – заявив С.КУПРІЯНОВ.

Він також припустив, що українські партнери не будуть у 2012 році вести переговори про рівень ціни на газ.

«Схоже, він їх повністю влаштовує. А будуть намагатися домовитися про обсяги на 2013 рік у встановленому контрактом порядку», – сказав С.КУПРІЯНОВ.

НАК «Нафтогаз України» заявив, що направив «Газпрому» листа від 20 травня 2011 р. № 24-3171/1-11 із пропозицією узгодити поставки природного газу в Україну у 2012 році в обсязі 33,75 млрд. куб. м.

У компанії вказували, що, згідно з положеннями контракту від 19.01.09 між НАК і «Газпромом» про купівлю-продаж природного газу у 2009-2019 роках, вказаний об`єм поставки може бути зменшено на 20%. Таким чином, річний об`єм природного газу, який компанія має відібрати і сплатити за контрактом у 2012 році, становитиме 33,75 млрд. куб. м х 0,8 = 27 млрд. куб. м.