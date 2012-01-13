Кабмін не прийшов сьогодні до ВР через свій провал на газових переговорах – Томенко

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що уряд сьогодні не прийшов до парламенту, бо побоявся розповідати про свій провал на газових переговорах з Росією.

Про це М.ТОМЕНКО заявив УНІАН, коментуючи скасування Години запитань до уряду, на якому сьогодні планувалося заслухати міністра палива та вугільної промисловості Юрія БОЙКА щодо газових переговорів з РФ.

За словами М.ТОМЕНКА, якщо йти за логікою офіційних пояснень парламентської більшості щодо причин відсутності уряду, то таким чином можна порушувати закон щохвилини і мотивувати це тим, що опозиція поводиться неналежним чином.

М.ТОМЕНКО також наголосив, що команда Президента Віктора ЯНУКОВИЧА неодноразово звинувачувала екс-главу держави Віктора ЮЩЕНКА у тому, що він розпочав холодну війну у відносинах з Росією.

«А дії нинішньої влади завели наші стосунки у глухий кут і з так званої холодної війни перетворили ці стосунки на гарячу війну», - переконаний віце-спікер.

Він додав, що в той час, як нинішня українська влада «заграє» з російським керівництвом, Росія дозволяє собі негативні заяви на адресу України.

Як повідомляв УНІАН, депутати з фракції "БЮТ-Батьківщина" вчора на початку вечірнього засідання парламенту заблокували трибуну і президію. Вони вимагали створення Тимчасової слідчої комісії ВР щодо інциденту, який стався з екс-прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО на початку січня в Качанівській колонії.

Однак більшість не погодилась на вимоги опозиції, й засідання парламенту не відбулося.

Сьогодні голова ВР Володимир ЛИТВИН заявив, що Година запитань до уряду у Верховній Раді не відбудеться.

Він зазначив, що оскільки вчора відбувалося блокування роботи парламенту і вечірнього засідання не було, то не було зрозуміло, чи сьогодні зранку знову не буде блокуватися трибуна парламенту. «Тому не було потреби запрошувати уряд, оскільки ми повинні виконати завдання, які ми мали з вами реалізувати на вечірньому засіданні ВР», - наголосив В.ЛИТВИН.

При цьому він додав, що на закриття сесії члени Кабінету міністрів на чолі з прем’єр-міністром України запрошені.