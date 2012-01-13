«Укртатнафта» отримала міжнародний сертифікат ОHSAS 18001:2010

У грудні 2011 року ПАТ «Укртатнафта» (Кременчуцький НПЗ, Полтавська обл.) завершило роботи в рамках сертифікації відповідності вимогам міжнародних стандартів системи управління технікою безпеки і охороною праці на підприємстві і одержало сертифікат відповідності ДСТУ ОHSAS 18001:2010.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі підприємства.

У повідомленні наголошується, що високий рівень промислової безпеки в ПАТ «Укртатнафта» досягається за рахунок постійного поліпшення умов праці; строгої технологічної дисципліни; належного виробничого контролю; ефективних профілактичних заходів; навчання і перевірки знань працівників компанії у сфері техніки безпеки на виробництві і т.п.

Компанія відзначає, що впроваджена система менеджменту інтегрується з уже чинними в ПАТ «Укртатнафта» системами і гарантує високий рівень контролю у сфері охорони праці і техніки безпеки. Також ця система сприяє кардинальному підвищенню рівня безпеки виробництва, оскільки дозволяє управляти ризиками в процесі виробничої діяльності, запобігати виникненню позаштатних ситуацій, покращувати якість управління у сфері охорони праці.

Також у повідомленні відмічено, що на даний момент у ПАТ «Укртатнафта» створена інтегрована система управління якістю, технікою безпеки і охороною навколишнього середовища, яка відповідає вимогам міжнародних стандартів. Це забезпечує системний підхід до управління процесами на підприємстві, сприяючи досягненню високої ефективності виробництва.

Нагадаємо, навесні 2011 року «Укртатнафта» підтвердила відповідність якості внутрішніх процесів вимогам ДСТУ ISO 9001:2009. Восени 2011 року в компанії була впроваджена система екологічного управління ДСТУ ISO 14001:2006.

Довідка УНІАН. АТ «Укртатнафта» створене в 1994 році відповідно до указів президентів України і Татарстану на базі Кременчуцького НПЗ. Проектна потужність підприємства становить 18,6 млн. тонн переробки нафти на рік.

У 2010 році «Укртатнафта» збільшила переробку нафтової сировини на 13,3% у порівнянні з 2009 роком – до 3 млн. 611,8 тис. тонн.