Україна в 2011 році на 11% збільшила імпорт вугілля для коксування

У 2011 р. коксохімічні підприємства України збільшили відносно 2010 р. імпорт вугілля для коксування на 11% - 10,4 млн. тонн і на 4% скоротили постачання вітчизняного вугілля на коксохімічні заводи - до 17,4 млн. тонн.

Про це УНІАН повідомили в об`єднанні «Металургпром».

У грудні постачання українського вугілля на КХЗ зросло у порівнянні з листопадом на 5,2% -до 1,32 млн. тонн, імпорт – на 14,4%, до 995 тис. тонн.

У 2011 р. українські КХЗ поставили метпідприємствам 14,9 млн. тонн коксу, що на 2% більше, ніж в 2010 р., і на 6% менше від балансової потреби. Імпорт коксу в 2011 р. скоротився на 37,6% - до 166 тис. тонн.

Залишки вугілля на складах вітчизняних КХЗ за даними на 1 січня 2012 р. становили близько 690 тис. тонн.

У 2012 р. метпідприємства планують наростити виробництво основних видів метпродукції на 2-3% у порівнянні з 2011 р. За інформацією об`єднання «Металургпром», проблем із забезпеченням метпідприємств матеріальними і енергетичними ресурсами не виникатиме.

«Металургпром» прогнозує, що обсяги імпорту вугілля для коксування в ц.р. становитимуть 10 млн. тонн, що відповідає показнику за 2011 р.

Як повідомляв УНІАН, в 2011 р. металургійні підприємства України наростили відносно 2010 р. виробництво чавуну і сталі на 6% - до 28,879 млн. тонн і 34,689 млн. тонн відповідно. Виробництво прокату збільшилося на 3% - до 31,677млн. тонн.