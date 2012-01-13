Переговори Бойка і Міллера продовжаться 17 січня

Москва. Переговори міністра енергетики та вугільної промисловості України Юрія БОЙКА і голови «Газпрому» Олексія МІЛЛЕРА продовжаться 17 січня в Москві.

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ повідомив офіційний представник «Газпрому» Сергій КУПРІЯНОВ.

«Зустріч БОЙКА і МІЛЛЕРА запланована в Москві на 17 січня. Продовжиться обговорення питання співробітництва в газовій сфері», - сказав С.КУПРІЯНОВ.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією прес-служби Міненергетики та вугільної промисловості України, раніше переговори планувалося відновити 15 січня.

Як повідомляв УНІАН, за словами Ю.БОЙКА, Україна має намір знизити закупівлі російського газу в 2012 році з передбачених контрактом 52 мільярдів кубометрів газу до 27 мільярдів кубометрів.

12 січня О.МІЛЛЕР заявив, що українська сторона повинна була домовитися з Росією про зниження обсягів закупівлі газу за півроку до настання контрактного періоду.

«Україна зробила заяву, не домовляючись з російською стороною. Такі домовленості повинні бути досягнуті за півроку. Це одностороння заява, яку було зроблено українською стороною», – сказав О.МІЛЛЕР.

Того ж дня НАК «Нафтогаз України» заявив, що ще в травні 2011 року повідомив «Газпром» про зменшення обсягів закупівлі газу в 2012 році.

«Нафтогаз» зазначив, що надіслав «Газпрому» листа від 20 травня 2011 року № 24-3171/1-11 з пропозицією узгодити поставки природного газу в Україну в 2012 році обсягом 33,75 млрд. куб. м.

У компанії зазначають, що, згідно з положеннями контракту від 19 січня 2009 року між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» про купівлю-продаж природного газу в 2009-2019 роках вказаний обсяг поставок може бути зменшено на 20%. Таким чином, річний обсяг природного газу, який компанія повинна відібрати й сплатити за контрактом у 2012 році, становитиме 33,75 млрд. куб. м х 0,8 = 27 млрд. куб. м.

«Нафтогаз України» зазначає, що своєчасно (тобто за 6 місяців до початку року поставок природного газу) і в повній відповідності з умовами контракту повідомив «Газпром» про зменшення обсягів закупівлі природного газу в 2012 році.

На це в «Газпромі» заявили, що Україна не може в односторонньому порядку визначати обсяги закупівлі російського газу.

«Час для дискусій про контрактні кількості цього року Україною було упущено. І, на жаль, у черговий раз доводиться нагадувати нашим українським друзям, що умови поставок газу на ринку визначаються лише контрактом, і не можуть змінюватися тими або іншими листами в односторонньому порядку», - заявив С.КУПРІЯНОВ.