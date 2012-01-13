Середньозважена ціна купівлі електроенергії в ОРЕ в 2011 році зросла на 27,8%

Середньозважена ціна купівлі електроенергії в Оптовому ринку електроенергії України в грудні 2011 року склала 449,59 грн. за МВт/год. (тут і далі без ПДВ), що на 27,8%, або 97,82 грн., більше аналогічного показника за підсумками грудня 2010 року.

Про це сказано в аналітичній записці про роботу ОРЕ, розміщену на офіційному сайті оператора оптового ринку ДП «Енергоринок».

Згідно з даними підприємства, в грудні 2011 року постачальники електроенергії за регульованим тарифом купували в ринку електроенергію в середньому за 432,97 грн. за МВт/год., що на 27,95% (94,58 грн.) більше, ніж у грудні 2010 року.

Вартість закупівлі електроенергії для постачальників за нерегульованим тарифом зросла на 26,12% (122,71 грн.) – до 592,34 грн за МВт/ч.

Тим часом середньозважена ціна продажу електроенергії в ОРЕ за минулий рік також виросла на 27,8% - з 320,1 грн. за МВт/год. у грудні 2010 року до 409,17 грн. за МВт/год. у грудні минулого року.

Найбільше в абсолютному виразі за минулий рік зросла ціна продажу електроенергії в ОРЕ теплоелектроцентралями – на 38,2% (273,35 грн.) - з 715,43 грн. за МВт/год. у грудні 2010 року до 998,78 грн. за МВт/год. у грудні минулого року. Також істотно збільшилися відпускні ціни на електроенергію, що генерується гідроелектростанціями, - на 36,55% (47,2 грн.) - з 129,18 грн. до 176,4 грн. за МВт/год.

Вартість електроенергії, що відпускається в ринок АЕС, зросла на 41,25% (65,71 грн) – до 225,01 грн. за МВт/год., а генкомпаніями ТЕС - на 17,3% (75,41 грн.) - з 436,2 грн. за МВт/год. до 511,61 грн. за МВт/год.

Довідка УНІАН. Виробництво електроенергії в Об`єднаній енергосистемі України (ОЕСУ), за оперативними даними, в 2011 році збільшилося на 3,2%, або на 5,994 млрд. кВт/год., порівняно з 2010 роком – до 193,894 млрд. кВт/год.

На початок 2011 року сумарна встановлена потужність електростанцій ОЕС України становила 53161,6 МВт.