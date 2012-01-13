Україна не планує продавати свою ГТС Росії – Бойко

Україна не має наміру продавати Росії свою газотранспортну систему (ГТС) в обмін на зниження ціни на газ, незважаючи на триваючі майже на два роки переговори про нову угоду.

Про це сказав міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій БОЙКО сьогодні в Києві на прес-конференції для іноземних ЗМІ, передає Reuters.

«Питання про продаж не стояло, ми відразу його відмели. Ця труба - не лише магістраль, але й забезпечує країну», - сказав Ю.БОЙКО.

Він також підтримав думку українського прем`єра про те, що спори про ціну не можна доводити до війни.

«Ми не збираємося ні з ким воювати і у нас немає намірів конфліктувати», - сказав Ю.БОЙКО.

При цьому він додав, що «ми йдемо своїм шляхом. Знайдемо модель, яка влаштує обидві сторони, - укладемо договір, не знайдемо - працюватимемо за нинішнім контрактом».

За його словами, Україна вже скорочує імпорт російського газу й працює як над збільшенням власного видобутку, так і над пошуком альтернативних джерел поставок.

Також Ю.БОЙКО заявив, що якщо Україні не вдасться домовитися з РФ про нові умови поставок газу, країна виконуватиме діючі.

Нагадаємо, 17 січня Росія та Україна планують відновити газові переговори.