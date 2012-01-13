Кабмін затвердив проект реконструкції енергоблоку №5 Бурштинської ТЕС

Кабінет міністрів України затвердив техніко-економічне обгрунтування реконструкції енергоблоку №5 Бурштинської теплоелектростанції, що входить до складу енергогенеруючої компанії ПАТ «Західенерго».

Про це сказано в розпорядженні Кабміну від 11 січня №10-р, текст якого обнародуваний на урядовому порталі.

Згідно з документом, загальна кошторисна вартість реконструкції блоку складе 918,134 млн. грн. Зокрема будівельно-монтажні роботи – 213,945 млн. грн., обладнання – 526,650 млн. грн.

Під час реконструкції, розрахованої на 1 рік і 8 місяців, планується провести часткову заміну поверхонь нагріву казана, збільшити продуктивність млинових вентиляторів, замінити димососи і електрофільтри, а також встановити систему сіркоочищення.

Реконструкція дасть змогу підвищити встановлену потужність блоку 208 МВт, а також зменшити питому витрату палива на 9-10%.

Як повідомляв УНІАН, у серпні 2011 року «Західенерго» відібрала генеральним підрядчиком першого етапу реконструкції енергоблоку №5 Бурштинської ТЕС ТОВ «Донецькенергоремонт» (м. Донецьк), яке оцінило свої послуги в 218,5 млн. грн.

У вересні «Західенерго» залучило в ПАТ «Ощадбанк» кредит у 871,037 млн. грн. під реконструкцію вказаного блоку. Кредитну лінію залучено на 5 років.

Довідка УНІАН. ПАТ «Західенерго» експлуатує три теплові електростанції – Ладижинську, Добротворську і Бурштинську (сумарна потужність – 4700 МВт).

70,91% акцій генеруючої компанії контролює приватний енергохолдинг ДТЕК.