Україна у 2011 році збільшила споживання електроенергії на 2%

Споживання електроенергії в Україні, з урахуванням технологічних втрат у мережах (брутто), у 2011 році зросло на 2%, або 3,738 млрд. кВт/год., порівняно з 2010 роком, – до 187,647 млрд. кВт/год.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві енергетики і вугільної промисловості України.

Згідно з повідомленням, минулого року обсяг споживання електроенергії кінцевими споживачами (нетто) зріс на 2,4%, або 3,483 млрд. кВт/год., порівняно з 2010 роком, – до 150,967 млрд. кВт/год.

У грудні 2011 року споживання електроенергії кінцевими споживачами в Україні зменшилося на 1,5%, порівняно з груднем 2010 року – до 13,904 млрд. кВт/год.

Промислові підприємства минулого року збільшили споживання електроенергії на 2,1%, або 1,521 млрд. кВт/год., порівняно з 2010 роком – до 73,037 млрд. кВт/год. У той же час підприємства металургійної промисловості скоротили споживання електроенергії на 2%, або 763,3 млн. кВт/год., – до 37,675 млрд. кВт/год. Транспортні підприємства в 2010 році збільшили споживання електроенергії на 4,9% – до 9,916 млрд. кВт/год., комунально-побутові, – на 0,5%, до 18,369 млрд. кВт/год.

Обсяги споживання електроенергії населенням за вказаний період зросли на 2,5%, або 935,2 млн. кВт/год., порівняно з 2010 роком – до 38,609 млрд. кВт/год.

В цілому частка промисловості в загальному обсязі споживання електроенергії в Україні минулого року скоротилася з 48,5% до 48,3%, населення - зросла з 25,5% до 25,6%.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році споживання електроенергії в Україні, з урахуванням технологічних втрат у мережах (брутто), зросло на 9,5%, або 14,882 млрд. кВт/год., порівняно з 2009 роком – до 183,9 млрд. кВт/год. Обсяг споживання електроенергії кінцевими споживачами (нетто) зріс на 9,5%, або 12,824 млрд. кВт/год., порівняно з 2009 роком – до 147,33 млрд. кВт/год.