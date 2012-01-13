За «Закарпаттяобленерго» боротимуться ЛЕО і «Житомиробленерго» - джерело

На участь у приватизаційному конкурсі з продажу 50% держпакету акцій "Закарпаттяобленерго" заявки подали ТОВ «Луганське енергетичне об`єднання», що входить до групи Energy Standart, яку контролює російський бізнесмен Костянтин ГРИГОРИШИН, і ПАТ «Житомиробленерго», що входить до групи VS Energy, підконтрольноїх російському бізнесменові Олександру БАБАКОВУ.

Про це УНІАН повідомило джерело, близьке до учасників торгів.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на Фонд державного майна, на участь у конкурсі з продажу держпакета «Закарпаттяобленерго» надійшло 2 заявки.

Нагадаємо, 30 листопада 2011 року ФДМУ виставив на продаж 50% державного пакета акцій ПАТ "Закарпаттяобленерго". Конкурс відбудеться 20 січня 2012 року. Початкова ціна держпакета акцій становитиме 135 млн. грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Закарпаттяобленерго» є монопольним постачальником електроенергії в Закарпатській області.

Державі належить 75% акцій компанії, які передано в статутний фонд НАК «Енергетична компанія України». 10,53% акцій компанії належали VS Energy International N.V. (Нідерланди).