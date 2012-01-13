Fitch підтвердив рейтинги «Нафтогазу України»

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило рейтинги НАК «Нафтогаз України» в іноземній та національній валюті на рівні «ССС».

Про це сказано в повідомленні Fitch Ratings, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з повідомленням, зокрема, Fitch підтвердив довгостроковий рейтинг дефолту емітента в іноземній та національній валюті на рівні «ССС».

Також агентство підтвердило рейтинг єврооблігацій «Нафтогазу України» на суму 1,595 млрд. дол. на рівні «В».

Рейтинг поворотності активів «Нафтогазу України» підтверджено на рівні «RR4», який означає середні перспективи поворотності коштів при дефолті.

Нагадаємо, що в жовтні 2011 року рейтингове агентство Fitch Ratings переглянуло в гіршу сторону прогноз за довгостроковими рейтингами дефолту емітента України в іноземній та національній валюті.