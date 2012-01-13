«Бюро Верітас» провела аудит компанії «С-інжиніринг»

Компанія «Бюро Верітас Сертифікейшн Україна» в грудні 2011 року провела сертифікаційний аудит на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 50001:2011 (енергетичний менеджмент) інжинірингової компанії «С-інжиніринг».

Про це йдеться у прес-релізі компанії «Бюро Верітас», переданому агентству УНІАН.

Згідно з отриманою інформацією, «С-інжиніринг» першою серед українських компаній пройшла аудит на відповідність вимогам даного стандарту. Міжнародний стандарт ISO 50001:2011 є фундаментом для побудови ефективного енергетичного менеджменту в організації. Підприємства, що застосовують систему енергетичного менеджменту за стандартом ISO 50001, мають можливість скоротити витрати на споживання енергії та зменшити негативний вплив на навколишнє середовище.

За словами Світлани КОНСТАНТИНОВОЇ, аудитора та провідного фахівця «Бюро Верітас Сертифікейшн Україна», «побудувавши й налагодивши роботу якісної системи енергоменеджменту, «С-інжиніринг» отримує унікальні можливості своєчасно проводити найбільш ефективні заходи енергозбереження з упевненістю, що вкладені кошти не будуть витрачені даремно, постійно отримувати віддачу від цих вкладень і знати фактичну її величину, а також працювати з упевненістю в завтрашньому дні, незважаючи на зміну зовнішніх умов».

Упровадження системи енергоменеджменту - це лише один з інструментів енергозбереження. Але навіть застосування тільки цього інструменту несе цілий ряд вигод організаційного, фінансового та репутаційного характеру, що в результаті сприяє конкурентоспроможності, зазначила С.КОНСТАНТИНОВА.

Довідка. ТОВ «С-інжиніринг» - українська інжинірингова компанія, яка розробляє та впроваджує проекти «під ключ» за такими напрямами, як системи електропостачання, системи автоматизації, управління електроприводом, технічна безпека, телекомунікаційні системи, а також пропонує сервісне обслуговування (аутсорсинг).

«Бюро Верітас» - міжнародне технічне товариство (засноване в 1828 році), світовий лідер у наданні широкого спектру послуг із сертифікації, класифікації, інспекції, управління ризиками, навчання. Налічує більш ніж 47 000 співробітників, 1000 офісів і 330 лабораторій в 140 країнах. «Бюро Верітас Сертифікейшн» є провідним міжнародним сертифікаційним органом, який має близько 50 національних акредитацій, що видав понад 120 000 сертифікатів в світі і більш ніж 1200 в Україні.