Україна добиватиметься зниження ціни на російський газ до європейського рівня – Янукович

Україна докладатиме всіх зусиль, щоб добитися зниження ціни на російський газ до європейського рівня.

На цьому наголосив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ під час зустрічі з кандидатами на посади голів районних державних адміністрацій, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

«Ми не припиняємо переговори з Росією. Ми будемо шукати компроміси. Наша мета - щоб ми вийшли на ціну газу, яка була б не вищою, ніж у країнах Європи, у країнах-сусідах», - заявив Президент.

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що у зв’язку з невигідними газовими контрактами 2009 року в газовому секторі України склалася непроста ситуація. «За таких високих цін на газ, коли наші товаровиробники закладають їх у собівартість своєї продукції - наша продукція є неконкурентоспроможною на світових ринках. Тобто ми «вбиваємо» вітчизняного товаровиробника», - зазначив він.

Президент звернув увагу на те, що Україна знизила рівень закупок газу в Росії з понад 50 мільярдів кубометрів до 27 млрд. у 2012 році.

При цьому глава держави підкреслив, що Україна готувалася до такого кроку. «Ми готувалися до того, що нам, можливо, треба буде йти цим шляхом. Ми впродовж 2011 року значно підвищили видобуток вугілля в Україні. І ми маємо його достатньо і на цей рік», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, у 2011 році було видобуто близько 82 мільйонів тонн вугілля, що приблизно на 13-14 мільйонів тонн більше, ніж у 2009 році. «Безумовно, у нас в державі є власне вугілля, і ми можемо його використовувати в промисловості й замінювати газ», - зауважив Президент.

В.ЯНУКОВИЧ також наголосив, що Україні торік вдалося значно підвищити обсяги видобутку власного газу. «І ми йдемо шляхом підвищення рівня видобутку газу на українських родовищах. У нас іншого шляху немає», – підкреслив глава держави.