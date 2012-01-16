Янукович призначив Меркушова членом Нацкомісії з регулювання у сфері енергетики

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив Віктора МЕРКУШОВА членом Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики. Текст відповідного указу розміщено на сайті глави держави. Як повідомлялося, ця Національна комісія здійснює державне регулювання діяльності суб`єктів природних монополій в електроенергетиці, нафтогазовому комплексі і у сфері теплопостачання. Членів Нацкомісії призначає і звільняє Президент України.

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