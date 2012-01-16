Заяви Ірану підняли ціну нафти

10:41, 16 січня 2012
Енергетика
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На світових торгах у понеділок, 16 січня, ціни на нафту ростуть на тлі заяв Тегерана про можливі наслідки, якщо сусідні з ним країни підтримають ембарго на іранську сировину, яке може ввести Євросоюз.

Так, вартість лютневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) вже підвищилася на 0,17 долара, або на 0,17% - до 98,87 долара за барель.

Ціна лютневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent піднялася на 0,39 долара, або на 0,35%, - до 110,83 долара за барель.

Європейська влада планує обговорити заборону імпорту іранської нафти на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС 23 січня. В очікуванні цієї дати Іран виступив з низкою заяв, в яких закликав своїх сусідів по Перській затоці утриматися від збільшення обсягів видобутку нафти у разі введення Євросоюзом санкцій.

Як заявив напередодні представник Ірану в ОПЕК Мохаммед-Алі Хатібі, підтримка країнами затоки ембарго на іранську нафту буде розглядатися як недружній крок, а влади цих держав будуть серед винуватців погіршення ситуації і можливого закриття Ормузської протоки.

Розвиток ситуації навколо Ірану, що надає безпосередній вплив на поставки "чорного золота" на світовий ринок, а також новини з Європи, де на минулого тижня відбулося зниження рейтингів низки держав зони єдиної європейської валюти, будуть головними "драйверами" динаміки котирувань нафти найближчим часом, вважають експерти, передає Bloomberg.

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