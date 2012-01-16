Україна за 11 місяців імпортувала 4,2 млрд. куб. м середньоазіатського газу

Україна в січні-листопаді 2011 р. імпортувала 4,189 млрд. куб. м природного газу з Казахстану, Туркменістану Та Узбекистану.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики України.

За даними Держстату, за звітний період, зокрема, з Казахстану імпортовано 1 млрд. 338,964 млн. куб. м газу на суму 458,210 млн. дол., з Туркменістану – 1 млрд. 444,328 млн. куб. м на суму 496,686 млн. дол., з Узбекистану – 1 млрд. 405,565 млн. кубометрів газу на суму 478,310 млн. дол..

З Росії в січні-листопаді 2011 р. Україна імпортувала 37 млрд. 469,687 млн. куб. м газу на суму 11 млрд. 352,427 млн. дол.

Нагадаємо, раніше бізнесмен Дмитро ФІРТАШ, якому належить Group DF, заявляв, що з квітня 2011 р. холдинг Ostchem почав прямий імпорт середньоазіатського газу для своїх хімічних підприємств в Україні в обхід російського «Газпрому» і НАК «Нафтогаз України». Ostchem Holding, за словами Д.ФІРТАША, купує газ дешевше, ніж «Нафтогаз».

Довідка УНІАН. До Ostchem Holding входять виробники мінеральних добрив азотної групи компанії "Рівнеазот" (Рівненська обл.), "Таджиказот" (Таджикистан) і "Нітроферт" (Естонія).

Крім того, Д.ФІРТАШ безпосередньо контролює великих виробників мінеральних добрив - компанію "Сєвєродонецьке об`єднання "Азот" (Луганська обл.), концерн "Стирол" (м. Горлівка, Донецька обл.) та "Азот" (м. Черкаси).

Group DF належить 90% акцій компанії Ostchem Holding.

Group DF є приватною міжнародною холдинговою компанією українського бізнесмена Дмитра ФІРТАША.