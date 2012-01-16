ТЕЦ приватизують та переведуть на вугілля

Міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій БОЙКО заявив, що Україна планує перекласти всі ТЕЦ з газу на вугілля, що дозволить економити близько 6 млрд. куб. м газу на рік.

Про це він сказав під час брифінгу для представників іноземних ЗМІ у п`ятницю, 13 січня, повідомила УНІАН прес-служба міністерства.

«Ми переводимо всі наші ТЕЦ на вугілля. На це буде потрібно приблизно рік, але ми цю роботу вже почали», - сказав він.

Міністр відзначив, що для реалізації цієї програми потрібно ухвалити закон, який дозволить приватизацію ТЕЦ і передачу їх в концесію.

«Як тільки буде ухвалено закон про виведення їх з об`єктів, які не підлягають приватизації, ми їх направлятимемо в концесію або на приватизацію. Але з однією умовою - переведення на водо-вугільну технологію», - сказав міністр.

Він також відзначив, що про впровадження водо-вугільної технології Україна домовляється з китайськими партнерами. «Цю технологію ми зараз розробляємо разом із китайськими партнерами. Вона дасть нам економію близько 6 млрд. кубометрів газу на рік», - сказав Ю.БОЙКО.

Нагадаємо, прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляв, що використання вугілля як палива при ціні на газ 416 доларів доцільне й економічно виправдане.

«Коли газ коштує 416 доларів, як він зараз коштує, використання вугілля доцільне і економічно виправдане, але якщо вартість газу знижується і, скажімо, буде близько 220, то вже використання вугілля стає, порівняно з газом, неефективним», - сказав М.АЗАРОВ.

У зв`язку з цим він зазначив, що Україні необхідно гнучко працювати й вибудовувати свою економічну політику.

Прем`єр ще раз підкреслив, що Україна продовжує переговори з РФ про зниження ціни на російський газ, проте уряд готує країну до того, щоб вона «витримала таку ціну на газ».

Також М.АЗАРОВ підкреслив, що уряд поставив завдання дуже серйозно скоротити в 2012 році споживання «дорогого російського газу». Водночас він зазначив, що з приводу цього питання проведені «необхідні наради й прийняті керівництва до дії».