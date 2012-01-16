Ціна на газ в Україні у п’ять разів вища, ніж у США - Азаров

Ціна на газ в Україні у п’ять разів вища, ніж у США.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час зустрічі з виконавчим директором Глобального фонду Мішелем КАЗАЧКІНИМ.

«Продовжує діяти вкрай невигідна для нас угода про поставки газу з Росії. Ця ціна у нас у п’ять разів вища, ніж у Сполучених Штатах Америки. На хвилиночку давайте замислимося», - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що в США ціна газу складає 99 доларів за тисячу кубометрів, а в Україні без урахування харківської знижки 516 доларів за тисячу кубометрів. За словами глави уряду, це додатково майже 1 млрд. доларів щомісячних платежів Росії.

На думку М.АЗАРОВА, ці кошти могли б бути спрямовані на охорону здоров’я та соціальні потреби, зокрема, на боротьбу з ВІЛ-інфекцією та СНІДом.

Довідка УНІАН. ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» 19 січня 2009 року підписали два контракти: з купівлі-продажу на період з 2009 по 2019 рік; про об`єми і умови транзиту природного газу територією України на період з 2009 по 2019 рік.

Ціна на газ встановлюється поквартально. Ціна імпортного природного газу для України в І кварталі 2011 року становила близько 264 дол. за тис. куб. м, у ІІ – 295,6 дол. за тис. куб. м, у ІІІ – 354 дол. за тис. куб. м, у IV – близько 400 дол. за тис. куб. м.

Зараз Україна намагається знизити ціну на газ.