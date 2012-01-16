Естонці інвестують у будівництво геліоелектростанції в Херсонській області

Асоціація підприємців – фізичних осіб Естонії інвестує в будівництво сонячної електростанції в Херсоні до 30 млн. євро.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Херсонської обласної держадміністрації, про це заявив член правління вказаної асоціації, депутат парламенту Естонії Пальтс ТИНІС під час зустрічі з головою Херсонської облдержадміністрації Миколою КОСТЯКОМ, яка відбулася 13 січня.

Також у зустрічі взяли участь представники ТОВ «А-Капітал», яка займатиметься будівництвом станції, і представники профільних структур ОДА.

За пропозицією естонської сторони інвестиційний проект із будівництва геліоелектростанції потужністю до 23 МВт реалізовуватиметься у селі Велика Благовіщенка Горностаївського району.

Термін введення станції в експлуатацію – до 1 грудня 2012 року.

Також під час зустрічі П.Тиніс повідомив, що підготовка до будівництва геліоелектростанції почалася ще в 2011 році. Зокрема, було проведено громадські слухання, під час яких було вирішено питання участі інвесторів у соціально-економічному житті населеного пункту. Інвестори, крім створення нових робочих місць, готові взяти шефство над сільською школою і клубом, а також сприяти у розвитку інфраструктури села.

У свою чергу губернатор Херсона пообіцяв естонським гостям надати максимальне сприяння для реалізації даного проекту. Для цього з фахівців ОДА буде створена спеціальна робоча група.

Домовленості про реалізацію інвестиційного проекту у Великій Благовіщенці були закріплені в меморандумі про наміри, який підписали Микола КОСТЯК і Пальтс ТИНІС.