ДТЕК з грудня не експортує електроенергію до Польщі

Енергохолдинг ДТЕК з грудня 2011 припинив експортні поставки електроенергії в напрямку до Польщі через погіршення цінової кон`юнктури.

Про це свідчать статистичні дані Міністерства енергетики та вугільної промисловості, якими володіє УНІАН.

У ДТЕК агентству УНІАН підтвердили, що не здійснювали експортних поставок в даному напрямку в грудні і січні.

«Протягом грудня 2011 р. – січня 2012 вартість електроенергії на біржах Європи була і залишається низькою. Причиною значного зниження вартості кВт/год. стали теплі погодні умови, сильні вітри в Німеччині (в цій країні сконцентровані значні вітрогенеруючі потужності), загальні темпи зниження виробництва в європейських країнах. Зважаючи на низьку вартість електроенергії ТОВ «ДТЕК Пауер Трейд» в даний момент не здійснює поставки до Польщі», - цитує прес-служба директора компанії холдингу ДТЕК ТОВ «ДТЕК Пауер Трейд» Андрія ФАВОРОВА.

У зв`язку з цим компанія надала можливість іншим учасникам ринку через щомісячні аукціони отримати право на експорт в даному напрямку.

Водночас, А.ФАВОРИТ не виключив, що в найближчому майбутньому компанія відновить експортні поставки до Польщі.

«Наша компанія гнучко реагує на розвиток ситуації в Європі і готова відновити експорт до Східної Європи за сприятливих умов», - наводить його слова прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні-листопаді 2011 року ТОВ «Східенерго», що входить до складу ДТЕК, після майже дворічної перерви експортних поставок в даному напрямку з території України поставило до Польщі 59,6 млн. кВт/год.

Довідка УНІАН. ДТЕК - перша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ), що належить українському бізнесменові Рінату АХМЕТОВУ.

Підприємства ДТЕК створюють ефективний виробничий ланцюжок від видобутку і збагачення вугілля до генерації та продажу електроенергії.