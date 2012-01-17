Ціна нафти продовжує зростати на тлі ситуації навколо Ірану

На світових торгах у вівторок, 17 січня, ціни на нафту ростуть на тлі збереження невизначеності щодо термінів введення Євросоюзом ембарго на поставки "чорного золота" з Ірану і дії влади країни, які можуть за цим послідувати.

Так, вартість лютневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) вже підвищилася на 0,43 долара, або на 0,43% - до 100,12 долара за барель.

Ціна лютневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent піднялася на 0,63 долара, або на 0,57%, - до 111,97 долара за барель.

Європейська влада планує обговорити заборону на імпорт іранської нафти на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС 23 січня. В очікуванні цієї дати Іран виступив з низкою заяв, в яких закликав своїх сусідів по Перській затоці утриматися від збільшення обсягів видобутої нафти в разі введення Євросоюзом подібної заборони і пригрозив закриттям Ормузської протоки - одного з найважливіших каналів експорту ресурсу у світі.

Про можливість збільшення видобутку заявив напередодні в інтерв`ю CNN міністр нафтової промисловості Саудівської Аравії Алі Аль-Найєм. Він також зазначив, що не очікує закриття протоки на тривалий термін у разі, якщо Іран все ж таки піде на такий крок, оскільки через нього йде п`ята частина світового експорту.

При цьому в понеділок стало відомо, що Франція може виступити з ініціативою відкласти введення ембарго на іранську нафту строком на три місяці з тим, щоб дати час владі держав Європи знайти альтернативні джерела сировини. У той же час, називаються і більш тривалі терміни, на які може бути відкладена заборона - аж до шести місяців, передає Bloomberg.