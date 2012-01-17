Україна в 2011 р. збільшила транзит газу на 6%, нафти – скоротила на 12%

Транзит природного газу територією України в 2011 році збільшився на 5,7% порівняно з 2010 роком.

Про це УНІАН повідомили у Державній службі статистики України.

Згідно з повідомленням Держстату, транзит нафти територією України в 2011 році скоротився на 11,8% порівняно з 2010 роком.

Також в повідомленні зазначається, що загальне транспортування нафти нафтотранспортною системою України в 2011 році скоротилося на 15,4%, а транспортування газу – збільшилося на 4,7%

Держстат не наводить натуральні показники транзиту нафти і газу.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, в 2010 році транзит природного газу територією України збільшився на 2,9% порівняно з 2009 роком. Транзит нафти територією України в 2010 році скоротився на 30,8%. Загальне транспортування газу газотранспортною системою України в 2010 році збільшилося на 6,3%, а нафти – скоротилося на 22,7%.

Довідка УНІАН. Газотранспортна система України перебуває в експлуатації ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України», а нафтотранспортна система – в управлінні ВАТ «Укртранснафта».