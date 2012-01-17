Саудівська Аравія утримуватиме ціни на нафту на рівні 100 доларів

Саудівська Аравія має намір утримувати ціни на нафту на рівні в 100 доларів за баррель. Про це заявив міністр нафти арабської країни Алі аль-НАЇМІ в інтерв`ю CNN.

За його словами, таку ціну за сировину його країна вважає найбільш прийнятною для всіх учасників ринку, передає Лента.ру.

Міністр нафти уточнив, що його країна зараз добуває 9,4-9,8 мільйона баррелів за добу, тоді як здатна видобувати 12,5 мільйона баррелів. За його словами, Саудівська Аравія може без особливих труднощів компенсувати об`єм сировини, який продукує Іран, - 2,2 мільйона баррелів за день.

Крім того, А. аль-НАЇМІ висловив сумнів у тому, що Ірану вдасться перекрити Ормузьку протоку. Тегеран загрожує у разі ембарго на продаж нафти блокувати протоку, який є єдиним шляхом для експорту сировини і нафтопродуктів з країн Персської затоки. Саудівська Аравія експортує по Ормузькій протоці близько десяти мільйонів баррелів нафти на день.

Саудівська Аравія та інші країни ОПЕК (Організація країн-експортерів нафти) побоюються, що зростання вартості сировини може спровокувати падіння попиту і подальший обвал цін, як це відбулося у 2008 році.

Котирування на вуглеводні можуть зрости через санкції Євросоюзу щодо Ірану, які активно підтримують США. ЄС має намір заборонити купувати нафту в Ісламській Республіці, щоб позбавити її додаткових засобів для фінансування передбачуваної ядерної програми. Тегеран вже застеріг інші країни ОПЕК від збільшення видобутку нафти у разі ембарго. Представник Ірану в картелі Мухаммад аль-ХАТІБІ (Mohammad Ali Khatibi) закликав експортерів "не співпрацювати з Європою і США".

Навесні цього року член саудівської королівської сім`ї принц аль-ВАЛІД заявив, що Саудівська Аравія вважає найбільш прийнятними ціни на нафту у розмірі 70-80 доларів за баррель. За його словами, така вартість була б найбільш прийнятною і сприяла б розвитку альтернативної енергії.