Азаров - Росії: треба нарешті завершувати газові переговори

Україна не має наміру купувати весь обсяг російського газу, передбачений газовими угодами 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні журналістам на брифінгу в Хмельницькому прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ, коментуючи сьогоднішні переговори в Москві між міністром енергетики та вугільної промисловості Юрієм БОЙКОМ і головою «Газпрому» Олексієм МІЛЛЕРОМ.

«Треба нарешті завершувати ці переговори. Скільки можна переговорювати? Час уже знаходити рішення. І ми їм чітко сказали: «Ми не збираємося купувати таку величезну кількість газу, яка забита ось у цьому контракті, в цьому кабальному для нас договорі», - сказав М.АЗАРОВ. Він ще раз відзначив, що ціна на імпортний газ, що купується, для України в 5 разів вища ціни, за якою купують газ США, і на порядок більша, ніж у європейських країнах. «От за які такі гріхи ми так покарані цим контрактом? Чому ми такі винні? За які такі гріхи ми змушені купувати такий дорогий газ? Тобто час зупинитися, нарешті, час нам дати відповідь, чому наші люди повинні таку високу ціну платити. Ось тема переговорів», - зазначив глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій БОЙКО повідомив, що Україна має намір знизити закупівлі російського газу в 2012 році з передбачених контрактом 52 млрд. кубометрів газу до 27 млрд. кубометрів.

Нагадаємо, сьогодні міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій БОЙКО в Москві продовжить газові переговори з головою «Газпрому» Олексієм МІЛЛЕРОМ з усього раніше обговорюваного спектру питань.

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