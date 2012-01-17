"Газпром" скорегував ціну газу для п'яти європейських компаній

Москва. "Газпром", виходячи з ринкових умов, скорегував ціну газу в контрактах із GDF Suez (Франція), Wingas (Німеччина), SPP (Словаччина), Sinergie Italiane (Італія) і Econgas (Австрія), повідомив журналістам заступник голови правління ВАТ "Газпром", генеральний директор ТОВ "Газпром експорт" Олександр МЕДВЕДЄВ.

"Виходячи з основоположних принципів і умов діючих довгострокових контрактів, наприкінці 2011 - початку 2012 років "Газпром експорт" досяг і оформив домовленості з низкою великих європейських покупців, які передбачають певне корегування ціни російського газу, що купується за цими контрактами, з урахуванням розвитку газового ринку в Європі та ситуації в економіці й енергетиці окремих європейських держав", - сказав він, передає РІА "Новости".

О.МЕДВЕДЄВ повідомив, що відповідні контрактні документи підписано з компаніями GDF Suez, Wingas, SPP, Sinergie Italiane і Econgas.

Раніше низка європейських споживачів "Газпрому" вирішили оспорити в арбітражі контрактну ціну газу, проте ці компанії до їх числа не входили. При цьому "Газпром" не виключав домовленостей із низкою європейських споживачів щодо корегування ціни газу до кінця року поза арбітражним процесом.

У звіті за третій квартал 2011 року "Газпром" повідомляв, що ТОВ "Газпром експорт" проводить комерційні консультації з компаніями RWE Transgas, SPP, Shell Energy Europe, E.On Ruhrgas, Eni, GDF Suez, EconGas, GWH Gashandel, Centrex, PGNIG.

У 2010 році низка європейських покупців зверталися до "Газпром експорт" із вимогами про перегляд контрактної ціни в рамках довгострокових контрактів, обгрунтовувавши це змінами на світовому газовому ринку (надмірна пропозиція газу, суттєвий розрив між спотовими цінами й цінами довгострокових контрактів). За підсумками переговорів у 2010 році були досягнуті домовленості з компаніями E.On, WIEH, Wingas, GDF Suez, Eni, EGL, Sinergy Italiane, ERG, GWH Gashandel, Econgas і Gasterra.

Наприкінці червня 2011 року заступник голови "Газпрому" О.МЕДВЕДЄВ заявив, що газовий холдинг продовжує переговори з низкою європейських споживачів про зміну умов контрактів на поставки газу. Він відмовився уточнити, про зміну яких саме умов контрактів може йтися, а в числі компаній, з якими йдуть переговори, назвав Eni, E.On і GDF Suez. Заступник голови "Газпрому" заявляв, що вплив спотової складової на контракти, якщо вже не зник, то зникає, оскільки розрив у цінах на спотовому ринку і за довгостроковими контрактами суттєво скоротився.

У листопаді 2011 року О.МЕДВЕДЄВ заявив журналістам, що цієї зими ціна на європейських біржових майданчиках досягне 400 дол. за тис. кубометрів, тоді як у 2009 році становила 200 дол. Проте поки цей прогноз не виправдався.