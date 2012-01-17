Переговори Бойка і Міллера знову пройшли у «конструктивному руслі»
16:02, 17 січня 2012Енергетика
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Сьогодні, 17 січня, в Москві пройшла робоча зустріч міністра енергетики та вугільної промисловості України Юрія БОЙКО з головою правління ВАТ «Газпром» Олексієм МІЛЛЕРОМ.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міненерговугілля України, переговори української та російської сторін пройшли в конструктивному руслі. Сторони обговорили питання співпраці в газовій сфері.
Ю.БОЙКО і О.МІЛЛЕР домовилися продовжити переговори у сфері закупівель і транзиту російського газу до повної реалізації принципових домовленостей, досягнутих керівництвом двох країн.
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