Переговори Бойка і Міллера знову пройшли у «конструктивному руслі»

Сьогодні, 17 січня, в Москві пройшла робоча зустріч міністра енергетики та вугільної промисловості України Юрія БОЙКО з головою правління ВАТ «Газпром» Олексієм МІЛЛЕРОМ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міненерговугілля України, переговори української та російської сторін пройшли в конструктивному руслі. Сторони обговорили питання співпраці в газовій сфері.

Ю.БОЙКО і О.МІЛЛЕР домовилися продовжити переговори у сфері закупівель і транзиту російського газу до повної реалізації принципових домовленостей, досягнутих керівництвом двох країн.

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