У Луганській області ліквідували 27 «сірих» трубопроводів

Правоохоронні органи Луганської області при взаємодії з прикордонним загоном митної служби в 2011 році ліквідовували 27 нелегальних трубопроводів із перекачування дизельного пального з Росії в Україну.

Як повідомляє УНІАН прес-секретар Луганської митниці Олеся ПРОНІНА, за вказаний період вилучено понад 144 тонни дизельного пального й бензину, на суму близько 0,5 млн. грн.

Згідно з повідомленням, протягом 2011 року за ініціативою Луганської митниці порушено 17 кримінальних справ, складено 947 протоколів про порушення митних правил. Загальна вартість предметів правопорушень у кримінальних справах становила 6,7 млн. грн., у справах про порушення митних правил - 98 млн. грн.

При цьому минулого року в 1,4 раза збільшилася кількість виявлених правопорушень у пунктах пропуску, в 1,3 раза – поза пунктами пропуску.