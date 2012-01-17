Чеська Prime Trade готова готова побудувати сонячну електростанцію в Херсонській області

Чеська інвестиційна компанія «Prime Trade» готова побудувати в Херсонській області сонячну електростанцію потужністю до 50 МВт.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив представник «Prime Trade» Зденек Пістора під час зустрічі з головою Херсонської облдержадміністрації Миколою Костяком.

«Ми готові побудувати електростанцію потужністю 50 МВт. Почнемо з цього. Якщо сьогодні будуть підписані необхідні документи, то завтра ми готові почати будівництво. Необхідна ділянка площею до 100 га», - повідомив З.Пістора.

При цьому з українського боку були запропоновані 3 інвестиційні майданчики під будівництво геліоелектростанціі з розташованими на них підстанціями.

Зокрема, ділянка площею 15 га в райцентрі смт Високопілля з підстанцією 38 кВ, 64 га біля села Трифонівка Великоолександрівського району (підстанція 154 кВ) і 161 га біля села Рубанівка Великолепетиського району (підстанція 154 кВ).

Сума можливих інвестицій в проект не називалася.

Присутній на зустрічі представник АТ «Чеський експортний банк» Мартін ФРЬОЛІХ підкреслив, що банк готовий інвестувати в дані проекти по лінії підтримки чеського бізнесу за кордоном за умови, що не менше ніж 50% комплектуючих технічної частини проекту буде виробництва чеських компаній.

За інформацією прес-служби Херсонської ОДА, компанія «Prime Trade» планує інвестувати в різні проекти на Херсонщині через свою дочірню компанію, зареєстровану в Україні, - ТОВ «Чеська перспектива».

ТОВ «Чеська перспектива» - чесько-українська компанія, яка працює у сфері надання послуг у промисловості, транспорті, будівництві та енергетиці. Представляє продукцію чеських виробників на ринку України.

Крім «Prime Trade» основними партнерами ТОВ є чеські компанії «Prvni Elektro», «LINTECH», «ELDIS Pardubice», українське підприємство «Сухов» і німецько-швейцарська фірма «C-Link».