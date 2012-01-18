Івано-Франківська облрада вимагає від керівництва України не віддавати ГТС Росії

Івано-Франківська обласна рада виступає проти здачі газотранспортної системи України Російській Федерації.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Івано-Франківській облраді, про це йдеться у зверненні обласних депутатів на ім’я Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, Верховної Ради України, Кабінету міністрів України, Ради національної безпеки і оборони України, прийнятому вчора, 17 січня, на сесії облради.

«Ми, депутати Івано-Франківської обласної ради, рішуче заперечуємо проти спекуляцій довкола газотранспортної системи України, яку діюча влада намагається здати Росії, - йдеться у документі. - Маніпулюючи цінами на газ, державні чиновники готують громадську думку до того, що, тільки віддавши Росії газотранспортні магістралі, можна домогтися дешевого палива. Відверта брехня зводиться до рівня непереборної обставини».

Автори зверненні заявляють, що не змиряться із ситуацією, коли «з України невиправдано вимиваються кошти, відчужуються цінності, які є національним багатством, ігнорується Конституція, що однозначно забороняє посягати на газотранспортну систему України».

«Вимагаємо від уряду України диверсифікації джерел постачання енергоносіїв, денонсації кабальних газових домовленостей з Росією та Харківських угод, введення в експлуатацію власних родовищ газу та нафти, - наголошують депутати облради. - Денаціоналізація газотранспортної системи є злочином проти українського народу та підривом незалежної держави. Український народ не допустить повернення імперського панування Росії».

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