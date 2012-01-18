"Газову" угоду з Баку підпишуть у Давосі. Про терміни та обсяги говорити складно...

Кабінет Міністрів України прийняв розпорядження про підписання угоди між Кабінетом міністрів і урядом Азербайджанської Республіки про співпрацю в організації постачань зрідженого природного газу на територію України з Азербайджану.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам заступник міністра енергетики і вугільної промисловості Володимир МАКУХА. Він зазначив, що Кабмін уповноважив міністра енергетики і вугільної промисловості Юрія БОЙКА підписати цю угоду під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

«Ця угода встановлює механізм подальшої роботи в цьому напрямку. Про будь-які обсяги і терміни поки складно говорити», - підкреслив В.МАКУХА.

Як повідомляв УНІАН, у рамках Давоського Всесвітнього економічного форуму, який пройде наприкінці січня цього року, планується підписання документів про створення українсько-азербайджанської компанії щодо постачань зрідженого газу з Азербайджану в Україну.

Довідка УНІАН. На початку 2011 року в Давосі Україна і Азербайджан підписали два двосторонні документи щодо співпраці в енергетичній сфері, зокрема, стосовно транспортування азербайджанської нафти нафтопроводом «Одеса – Броди» і постачань зрідженого газу з Азербайджану в Україну.