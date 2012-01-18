Кабмін затвердив порядок здійснення моніторингу на вугільну продукцію

Кабінет Міністрів України затвердив порядок здійснення моніторингу на вугільну продукцію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам заступник міністра енергетики і вугільної промисловості Володимир МАКУХА. «Суть у тому, що в нас динаміка цін внутрішніх. Ми хотіли проаналізувати динаміку цін зовнішніх, динаміку на різні сорти і марки вугілля на світових ринках», - сказав В.МАКУХА.

Він зазначив, що залежно від динаміки цін на світовому ринку міністерство має намір готувати рекомендації стосовно цінової політики.